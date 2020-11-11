"Путин не верит в свою вакцину": Потапенко заявил, что нас "разводят, как кроликов"

Качество российской прививки от COVID-19 продолжает вызывать большие вопросы даже у экспертов.

Первые провалы испытаний российской вакцины случились в Алтайском крае: у троих из 42 медиков, которые получили вакцину от COVID-19 «Спутник V», тесты на коронавирус показали положительный результат. Минздрав объяснил это тем, что у заболевших врачей не успел выработаться иммунитет после вакцинации. Вакцина является двухкомпонентной: через три недели после первой инъекции человек получает вторую.

Двое из трех заразившихся после прививки медиков уже выздоровели и вышли на работу, третий пока лежит на обследовании клинических проявлений заболевания.

Пока экспертное сообщество спорит, можно ли широко использовать не прошедший все клинические испытания препарат от COVID-19, волна вакцинации катится своим чередом. Один из противников вакцинации на скорую руку – предприниматель Дмитрий Потапенко. В интервью Sobesednik.ru он объяснил свою позицию.

Дмитрий Потапенко // Фото: скриншот с YouTube

– То, что в официальной пропаганде называется вакциной, на деле таковой не является. Вакциной может является только тот препарат, который прошел третью клиническую стадию испытаний, – напоминает Потапенко.

А происходящее сейчас – это развод кроликов, – считает Дмитрий. – Причина очень простая: добровольцев набрать не так-то просто. Поэтому им надо промыть мозги.

Обратите внимание: очень мощные фармацевтические компании AstraZeneca и Johnson&Johnson, получив побочный эффект всего лишь на двух добровольцах из 30 тысяч (а именно такой протокол за рубежом), попросили государство увеличить количество добровольцев, чтобы провести куда более масштабные исследования. Если бы они этого не сделали, конкуренты бы их так запинали, что эти фармкомпании прекратили бы свое существование в очень короткий срок.

У нас же есть огромное количество людей, которые колют себе добровольно этот экспериментальный аппарат и искренне считают, что их обойдет чаша сия.

Я прекрасно понимаю медицинских чиновников: им нужно каким-то образом набирать подопытных кроликов. Зачем усложнять процесс, когда можно правильно провести пропаганду, и у тебя этих кроликов будет очень много. И они с восторгом, с песнями и танцами, примут этот препарат. Ну, или пустышку.

– Что, и дочь Путина стала жертвой этой пропаганды?

– С дочерью Путина вообще очень сложно. А кто сказал, что ей что-то было вколото? Ну, кроме Путина? Я вам могу много чего произнести, понимаете...

Как глава государства Путин мог бы сказать, что его дочь 10 раз привилась, и даже на камеру снять укол. Но он-то почему-то не показал этих кадров. И сам не привился, по крайней мере об этом не сообщалось официально…

Президент, который как бы уверен в качестве отечественной вакцины, почему-то сидит в бункере и всех гонит на удаленку. Он как-то не стремится проколоться этой вакциной. Почему? Она же вроде такая мощная!..

Поэтому когда мне задают вопрос про вакцину, я всегда говорю: «Будь, как Путин!» Путин же не колет себе вакцину – и я не буду! Пока она не пройдет все необходимые исследования.