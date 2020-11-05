Организатора "Русского марша" арестовали на 15 суток за намерение возложить цветы

Тверской суд в Москве приговорил представителя комитета «Нация и свобода» Никиту Зайцева к 15 суткам административного ареста за несанкционированную акцию у станции метро «Цветной бульвар». Об этом пишет «Интерфакс».

4 ноября в центре столицы были задержаны 30 участников «Русского марша», который должен был пройти в формате возложения цветов к дверям приемной ФСИН. Такой подход связали со смертью националиста Максима Марцинкевича, который был найден мертвым в сентябре в одиночной камере челябинского СИЗО.

Зайцев отмечал, что в этом году их организация не стала подавать уведомление о проведении «Русского марша» из-за принятых властями ограничений на фоне пандемии.