В Москве разогнали "Русский марш". Задержаны не менее 36 человек

Возле станции метро «Цветной бульвар» в Москве прошли массовые задержания участников ежегодной акции «Русский марш». По данным «ОВД-Инфо», в результате мероприятия были задержаны не менее 36 человек.

Шествие не было согласовано с властями, так как в мэрии сочли его нарушающим эпидемиологические нормы.

Участники акции хотели дойти до здания приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), чтобы возложить там цветы в память о погибшем недавно в тюрьме националисте Максиме Марцинкевиче, в самоубийство которого многие верить отказываются.

Среди задержанных оказались националист Георгий Шишков, а также журналистка «Градус ТВ» Ольга Сапронова и заявитель мероприятия Дмитрий Михайлов. Последних двух задержали до акции в Люблине.

При этом один из адвокатов «ОВД-Инфо» Максим Пашков сообщает, что его не пускают к Михайлову.