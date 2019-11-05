Марширующих русских осталось мало

В понедельник, 4 ноября, в Москве прошел Русский марш. По сложившейся с 2005 года традиции, националисты провели свою акцию в Люблино. В этом году власти едва не зарубили мероприятие, но под напором общественности все-таки сдались и согласовали шествие.

Вот было бы из-за чего мэрии нарываться на скандал: на улице Перерва собрались около 100 человек. Зато полиции было как минимум вдвое больше — сотрудники тоже приняли участие в шествии в качестве конвоя. Два автозака возглавляли эту маленькую колонну, и еще с десяток замыкали ее.

Всего нам удалось насчитать порядка 30 автозаков, но задержанным на этот раз стал только один человек — православный хоругвеносец Дмитрий Антонов. Его отправили в автозак еще до начала шествия, и чем он не понравился полиции, осталось для собравшихся загадкой. Антонов просто стоял по стойке смирно со своей хоругвью, не обращая внимания даже на назойливых фотографов.

— Сегодня мы вышли против беспредела, который творится в стране, — поделился Михаил Пулин из «Ассоциации народного сопротивления» и рассказал о повестке, которая в этот раз ничем не отличалась от той, что сформировалась летом в стане демократической оппозиции. Собственно, надпись на главном транспаранте гласила «Долой диктатуру!», а участники скандировали «Россия без Путина!» и «Свободу политзаключенным!», перечисляя их по именам.

Одновременно в районе «Октябрьского поля» проходило еще одно мероприятие националистов — Правый марш. Как пояснил Михаил, это шествие — нечто вроде «передвижного цирка» с ряженными казаками, иконами Сталина и тому подобными фишками. К слову, его мэрия согласовала без вопросов.

— В том, что лозунги у нас теперь почти полностью совпадают, нет ничего удивительного, — сказал один из создателей «Русского марша» Дмитрий Демушкин, который в этот раз пришел на акцию «просто как русский националист». — Это происходит потому, что всех интересует одно и тоже. Ведь если нет политических свобод, невозможно вести никакую деятельность. Ну а такие вещи, как честные выборы или борьба с коррупцией, националисты всегда поддерживали.

Шествие без приключений добралось до конечной точки маршрута. По пути к нему примкнули несколько местных жителей. И довольно много людей приняли пассивное участие, просто приветствуя марширующих на перекрестках. Но, как грустно пошутил кто-то из участников, оглядывая хиловатую процессию, «русских осталось мало».