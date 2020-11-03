Теракт в Вене, оружие Израиля, эпидемия гриппа в России: главное к утру 3 ноября

Жертвами стрельбы в Вене стали два человека, не менее 15 пострадали, передает «Интерфакс». Информация о семи погибших не подтвердилась. Ранее также было известно о минимум 15 раненых и двух погибших, одним из которых был сам нападавший. МВД Австрии призывает граждан призывают не размещать видео произошедшего в соцсетях, а обращаться сразу в полицию; также людей просят не покидать квартиры.

Стрельба произошла в столице Австрии накануне вечером, 2 ноября, недалеко от главной синагоги города. Сообщается, что стреляли в шести разных местах в первом районе города – Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт. Власти страны назвали произошедшее терактом. Нападавших было несколько, один из них убит. Сейчас поиск террористов продолжается; не исключено, что они покинули Вену. По данным портала SITE Intelligence Group, который занимается мониторингом деятельности террористов в Сети, к нападению причастны джихадисты, которые заявили, что таким образом мстят Австрии за участие страны в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ*.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на предложение президента Израиля Реувена Ривлина оказать Еревану гуманитарную помощь, предложил передать ее «наемникам и террористам», которых, по его словам, Тегеран поддерживает, продавая оружие Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе. «Гуманитарная помощь от страны, продающей наемникам оружие, которое они используют для нанесения ударов по мирному, гражданскому населению? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам в качестве логического продолжения его деятельности», – заявил Пашинян в интервью The Jerusalem Post, добавив, что Израиль в скором времени может ощутить на себе «имперские амбиции» Турции.

Джозеф Байден и певица Леди Гага встретились с избирателями на территории Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания). Кандидат в президенты США от демократов заявил, что голоса молодежи имеют ключевое на предстоящих выборах. «А теперь Леди Гага будет выступать с речью, а я – петь», – такими словами завершил свою речь политик. Артистка однако не стала выступать, признавшись, что очень волнуется и поблагодарив студентов, поддерживающих Байдена.

В 47 субъектах России превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ. «Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», – указывается в сообщении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в РФ против гриппа сделали прививки 49,4 млн человек, или 33,7% населения.

*прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда