"Говорят, что слышали русскую речь": житель Вены рассказал о происходящем в Австрии

Вечером 2 ноября в самом центре столицы Австрии Вене неизвестные открыли стрельбу по людям, ранив по меньшей мере 17 человек и убив как минимум четверых. Власти страны довольно быстро назвали произошедшее террористическим актом и на фоне такой квалификации инцидента начали принимать меры по обеспечению дополнительной безопасности граждан.

Попутно австрийские силовики занимаются поиском подозреваемых. Одного из них полиция застрелила практически сразу же после нападения, второй был задержан ночью, однако сообщается, что стрелявших было не менее трех человек, при этом стрельба, по данным очевидцев, была открыта не менее чем в шести местах города. Многие СМИ сразу же связали произошедшее в Вене со скандалом вокруг убийства учителя истории в предместье Парижа, проведенной после этого акцией памяти о нем с публичной демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда и резкой реакцией представителей мусульманского мира из ряда стран на эти действия французских властей.

Особо выделилась на этом фоне Россия, из которой поступали тревожные и в чем-то даже угрожающие сигналы в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и даже французских граждан. Авторами таких заявлений стали муфтий Московской области Рушан Аббясов и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Впрочем, еще до этих громких высказываний, которым впоследствии даже были найдены «смягчающие» объяснения, Россия, пусть и косвенно, оказалась в самом центре событий. Хотя бы потому, что убивший французского учителя, демонстрировавшего ученикам оскорбительные для мусульман рисунки, является выходцем из Чечни. Теперь российский след вполне может появиться и по итогам произошедшего в Австрии.

О том, что на месте стрельбы в австрийской столице слышали русскую речь, рассказал один из жителей Вены. Об этом обстоятельстве в эфире радиостанции «Эхо Москвы» напомнил юрист Иван Шатаев.

«О том, что в Вене произошла террористическая атака, я узнал из СМИ, в первую очередь – через телевидение. Об этом телеканалы сообщили практически сразу. Хотелось бы отметить, что жители Вены были организованы и скоординированы силами СМИ и полиции на очень высоком уровне. Фаза паники была недолгой, потом люди знали, куда идти и где прятаться.

Было всеобщее удивление, люди не понимали, как такое возможно в Австрии. Беженцев мы встречали с распростертыми объятиями, одевали их и кормили.

Полиция сработала тоже достаточно быстро и оцепила места нападений, а их всего было шесть. Представители полиции просят набраться терпения и немного подождать – они обещали рассказать обо всем подробно, в том числе и о личностях нападавших.

Сейчас существует очень много спекуляций: кто-то говорит, что слышал русскую речь. Пока установлено то, что они использовали АК-74, это любимое оружие террористов, и то, что некоторые из них – ветераны войны в Сирии и Ираке», – рассказал Иван Шатаев.