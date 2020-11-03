Нужно смотреть историю: политолог рассказал, почему террористы устроили бойню именно в Вене

Известия о стрельбе в центре Вены, в результате которой, по последним сведениям, пострадали не менее 17 и погибли не менее четырех человек, молниеносно облетели всю планету. События, названные властями страны террористическим актом, на данный момент только расследуются, а полиция, которой удалось ликвидировать одного из стрелков и задержать второго, разыскивает других участников и организаторов бойни. Более того, ответственность за нападение уже взяли на себя представители джихадистских движений. Как бы там ни было, но в обстоятельствах этого дела, как показывает практика, будут разбираться еще очень долго.

Между тем, как отмечает российский политолог Андрей Медведев, выбор Вены как цели для нападения только с первого взгляда выглядит странным. Однако, добавляет эксперт, с исторической точки зрения Вена в роли жертвы новой акции является вполне логичным решением.

Андрей Медведев // Фото: Facebook

«Если мы рассматриваем Турцию как новый Османский проект, следует помнить, что прежний проект в большей степени обломал зубы именно во время двух осад Вены. Обе эти попытки оказались неудачными и закончились полным разгромом турецких войск, а потому именно на Вене каждый раз тормозилась турецкая экспансия в Старый Свет.

К слову, существует легенда, что рогалики в Вене начали выпекать именно после разгрома турков. Пропагандистская война в какой-то степени. Съел рогалик, похожий на турецкий полумесяц, насмехался над врагом. Именно по этой причине исламисты в Алеппо первым делом запретили печь рогалики.

Так вот, если понимать, что в Европе огромное количество мечетей контролируются именно турецкими структурами, что туркам в школах рассказывают о тех самых битвах под Веной…», – намекнул политолог, опубликовавший пост в своем авторском Telegram-канале.

При этом эксперт признал, что существует и другая вероятность, согласно которой выбор Вены продиктован сугубо практическими соображениями.

«Впрочем, возможно, это слишком сложная схема. Не исключено, что причины намного проще. Вена – тихое место с расслабленной полицией и народом. Спецслужбы в городе наверное есть, но о них уже давно никто ничего не слышал. То есть, просто бьют туда, где мягче, где будет более серьезный резонанс. Без каких-либо исторических параллелей», – добавил он.