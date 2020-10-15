Кровь в глазах, ежи без иголок: шокирующий рассказ спортсменки о катастрофе на Камчатке

Член сборной России по серфингу Майя Рудик признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в связи с экокатастрофой на Камчатке. В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru спортсменка рассказала, что ее зрение после отравления в ядовитых водах Тихого океана до конца не восстановилось.

О состоянии здоровья

– На данный момент зафиксирован химический ожог роговицы. Этот диагноз был поставлен первым офтальмологом, к которому я обращалась в Петропавловске-Камчатском. Он выписал медикаментозное лечение – капли и мази. В Москве я прошла ещё одно обследование, которое подтвердило первый диагноз.

Вследствие лечения симптомы сходят на нет, потому что контакта с океаном я не имею уже порядка двух недель.

Остались такие последствия, как высокая светочувствительность. На ярком солнце без очков находиться невозможно. Зрение окончательно не восстановилось. Четких контуров я не вижу на том расстоянии, на котором раньше не было проблем.

Что говорят врачи?

– Врач сказал, что неизвестно, сколько времени займет восстановление. Все говорят в один голос, что это химический ожог. Понятно, что получен он в результате контакта с каким-то химическим веществом, которое находилось в воде, в этом нет сомнений. Какое это именно вещество, врачи не знают.

Желтая ядовитая пена в океане/фото: соцсети

Вода насторожила сразу?

– Первый раз я заплывала 23 сентября, визуально океан был абсолютно нормальным – голубая вода без какого-то специфического запаха. Не было этой желтой ядовитой пены, которая появилась впоследствии. На вкус вода была как обычно.

Но уже через 30-40 минут пребывания в ней началось жжение слизистых, покраснения в глазах из-за расширения кровеносных сосудов, глаза затянуло пленкой.

Версия про ядовитые водоросли похожа на правду?

– Именно для того, чтобы избежать ложных обвинений, мы обратились в компетентные органы с просьбой взять анализ воды. Пробы взяли, кажется, 28 сентября, и уже 29-го была публикация с ссылкой на Гидрометслужбу Камчатки, в которой речи о водорослях не шло. Анализ показал повышенное содержание нефтепродуктов и фенола в воде.

Что говорят местные жители? Они когда-нибудь видели что-то похожее?

– Я сама не первый раз была на Камчатке, но раньше никогда не сталкивалась с такими последствиями от контакта с водой. В первое время ребята полагали, что глаза обжигает солнце.

Майя Рудик/фото: соцсети

То, что это не так, стало понятно во время заплыва на рассвете, почти что в темноте. В таких условиях получить солнечный ожог невозможно. Те, кто постоянно проживает на Камчатке, отрицали сезонность этого явления – иначе бы они сталкивались с такими вещами регулярно.

Океаном было выброшено не только огромное количество морских звезд и осьминогов, но и рыбы. Морские ежи почему-то вообще были без иголок. Местные такого не видели никогда. Для того, чтобы осьминог оказался на берегу, он должен умереть ещё под водой, иначе простой силой шторма оторвать его щупальца от камней невозможно.

Сколько всего человек обратилось за помощью?

Сразу в больницу никто не бежал. Никто не предполагал, насколько это серьезно. К тому же в период коронавируса не всем хотелось лишний раз приходить в больницу. К местным врачам в Петропавловске-Камчатском обратились порядка 30 человек.

Но на температуру, рвоту, тошноту, ломоту в теле жаловались не только серферы, непосредственно проживающие весь сезон на этом побережье. Среди тех, кто приезжал, было много туристов, непрофессиональных серферов, отдыхающих, которые приезжали в серф-лагеря на наделю. Там порядка 4-5 кемпов. Учитывая, сколько за месяц человек побывало в каждом из них, в среднем, я думаю, с океаном могли контактировать полтысячи человек.