Денис Проценко рассказал, как врачи относятся к всплеску заболеваемости коронавирусом в России

Пока россияне массово обсуждают вторую волну коронавируса и возможное введение на этом фоне целого ряда ограничительных мер, медицинские специалисты оценивают ситуацию с высоты собственного практического опыта. И, как оказалось, этот самый опыт позволяет им видеть проблему несколько глубже.

Так, главврач известной столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI дал свою оценку сложившейся ситуации на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом. По словам специалиста, речь идет не столько о второй волне заболевания, как о начале традиционного для середины осени сезона распространения простудных заболеваний. Проблема, добавил Проценко, заключается лишь в том, что в нынешнем году сезонное обострение осложнено еще и наличием такого сложного возбудителя, как COVID-19.

«Происходящее я бы не стал называть второй волной коронавируса – мы наблюдаем начало типичного сезона простуды, который в этом году, может быть, начался чуть раньше. Но такое у нас бывает каждую осень.

Другое дело, что в этом году одним из значимых и сложных возбудителей добавился коронавирус, поэтому я бы сейчас не спешил вешать штампы «вторая волна» и так далее. Сезонный прирост, безусловно, есть, удельный вес пациентов с коронавирусной инфекцией есть, но говорить о второй волне я бы пока не спешил. Может быть, мы до нее доживем, а может быть и нет, потому что есть определенный процент переболевших, процент принявших участие в вакцинации, процент переболевших бессимптомно.

«Мы очень надеемся, что это не будет второй волной», – заявил Денис Проценко.