Алексей Навальный дал первое видеоинтервью после отравления

Политик Алексей Навальный и его супруга Юлия дали интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам Навального, сейчас он быстро идет на поправку. Оппозиционер рассказал, что утром 20 августа он чувствовал себя хорошо и не ощущал никакие признаки отравления, в авиалайнере при взлете у него также поначалу не было необычных ощущений.

Первые симптомы отравления Навальный описать затруднился, однако признался, что было очень страшно: «Тебе не больно, а жизнь уходит. Абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущения: сейчас умру».

Последнее, что помнит Навальный – он лег на пол перед бортпроводниками после того, как вышел из туалета. Крики, запечатленные на видео, он вспомнить также не смог. «В каком-то смысле даже сложно сказать, что я удивился, когда осознал себя снова уже потом в больнице – уже настолько было понятно, что все, конец», – признался политик.