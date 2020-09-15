Ефремова предлагают привлечь к подготовке школьников в СИЗО к сдаче ЕГЭ

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может помочь одиннадцатиклассникам в СИЗО подготовиться к госэкзаменам.

Об этом сообщила посетившая СИЗО-5 уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева передает ТАСС.

По ее словам, администрация СИЗО пообещала проработать этот вопрос.

Омбудсмен напомнила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в СИЗО участвовали в вовлечении других арестантов в занятия спортом. «Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних», – пояснила Потяева.

Она также рассказала об условиях, в которых сейчас содержится актер. «Камера нормальная, четкое приватное место, в камере находятся еще два человека, оба с высшим образованием, вполне адекватные», – рассказала она, отметив, что Ефремов полностью доволен сокамерниками и ведет с ними беседы. «Он даже уже читал им одно из литературных произведений – отрывок из пьесы», – добавила омбудсмен. Она сообщила также, что артист удовлетворен и питанием, а недостающие продукты и товары первой необходимости уже заказывает себе в тюремном магазине. «У него жалоб никаких нет. Он признался, что ожидал худшего, а сейчас всем доволен. К нему уже приходили адвокаты, уже подана апелляция», – сказала Потяева.