Эльман Пашаев придумал, как полностью отменить приговор Ефремову

Адвокат прокомментировал высказывание Ефремова том, что он «подставил» актера на 8 лет, и рассказал о дальнейшей защите.

– Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Еф-ре-мо-ва. И точ-ка! — намекает на отсутствие объективного отношения к своему клиенту Пашаев. – Дай Бог Ефремов выйдет и сам всё расскажет, сколько было доказательств его невиновности.

Говорят, я гарантию давал, что Ефремова не посадят... Адвокат не может дать гарантию. Гарантию даёт Господь Бог.

– Разве для известных людей есть особые примечания в уголовном кодексе?

– Смотрите, у этого же следователя, который занимался делом Ефремова, есть другое дело по ДТП, где я тоже адвокат. В том деле два трупа, а не один. Виновный – обычный гражданин. И мы вопрос с потерпевшим решили. Срок будет скорее всего условным.

Здесь проблема в чём? Работа адвоката в чём заключается? Изучить документы, выработать позицию, согласовать со своим подзащитным. Когда начинаешь изучать документы, то обнаруживаешь очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально.

Нет ни одного прямого доказательства виновности Ефремова. За рулём отпечатков пальцев Ефремова нет, там пальцы другого человека. ДНК на подушке безопасности водителя принадлежит другому человеку, которого невозможно установить, так написано в экспертизе. Только обнаружили эпителий Ефремова.

На допросе сотрудники ДПС рассказали, что когда просили Ефремова предъявить документы, он ходил их искал, то есть в машине руками трогал подушки. Отсюда и следы от рук Михаила: он искал документы.

– На сколько вы сейчас сможете скостить срок в суде апелляционной инстанции?

– Год-полтора. Два — крайне сложно.

Но есть все шансы отменить приговор в кассационной инстанции, а так же в Верховном суде.