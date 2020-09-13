Эльман Пашаев придумал, как полностью отменить приговор Ефремову

Фото в статье: кадры из фильма "Думаю, как все закончить" / YouTube

"Думаю, как все закончить": новая сюрреалистическая головоломка от Чарли Кауфмана
Фото: Global Look Press

Михаил Делягин: через пять лет мы будет строить совершенно новую страну 
Фото: Depositphotos

"Доллар должен стоить 70 рублей": эксперт рассказал, когда подешевеет валюта
Фото: Depositphotos

"Коронавирус может устроить не одну волну": вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил мрачный прогноз по COVID-19 
В центре внимания
фото: Global Look Press
Стебунов, Высоцкий, Гармаш: Пашаев заявил, что Ефремова подставил один из друзей
Игра на бирже – стоит ли рисковать?
Не выборы, а "УГ". Поехавший Батька. Газ летит в трубу: итоги недели одним предложением

Новости дня

13 сентября, воскресенье

[22:01]"Голос": рассмотрение жалоб искусственно затягивают, а ЦИК клевещет на СМИ
[21:15]Зюганов не будет признавать выборы там, где КПРФ до них не допустили
[20:35]Турчак признал, что соперники "Единой России" от системных партий – "статисты"
[20:07]Турчак говорит о победе "Единой России", но пока выигрывают самовыдвиженцы
[19:20]В Татарстане жалуются на вбросы, в разы превышающие явку
[18:38]В Беларуси в ход пошли водометы и светошумовые гранаты. У ОМОНа снова ружья
[17:45]"Правовой произвол": "Голос" заявил о массовом нарушении прав наблюдателей
[16:53]"Интерфакс": В Минске около 150 тысяч протестующих, силовики стреляют в воздух
[16:41]Элла Памфилова: Центризбиркому России есть чему поучиться у Таджикистана
[16:13]Bloomberg: Путин ошеломлен масштабом протеста, но не верит в свержение Лукашенко
[15:45]В Беларуси начались жестокие разгоны и задержания мирных протестующих
[15:34]МИД Украины осудил проведение российских выборов в Крыму
[14:04]В Ростовской области за девять месяцев выявили 20 беременностей у школьниц
[13:20]Главу "справедливороссов" в Новороссийске подозревают в получении взятки
[12:46]В Общественной палате предупреждают о росте числа фейков о нарушениях на выборах
[12:31]54 семьи в Краснодаре остались без жилья из-за ночного пожара
[12:15]Под Тюменью образовалась пробка из-за похорон криминального авторитета
[11:00]Бюджет на закупку вакцины от гриппа увеличат на 4 миллиарда рублей
[10:42]В Орле аннулировали 438 бюллетеней из-за одного почерка в книгах избирателей
[09:57]Силовики ночью заблокировали выход из клуба "Мутабор" в Москве
[08:56]В Верховной раде подозревают Порошенко в планах свергнуть Зеленского
[07:59]Нападение на члена ТИК и заявление на Макгрегора. Новости к утру 13 сентября

12 сентября, суббота

[18:51]Шнуров объявил о закрытии своего Instagram и предрек окончание интернет-эпохи
[17:56]В забайкальском селе, где проживают 180 человек, запретили продажу алкоголя
[17:10]МОК осудил смертную казнь борца в Иране
[16:52]Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах в гордуму
[16:28]Демонстрантки в Минске стягивают балаклавы с голов задерживающих
[15:36]На пособия по безработице выделят дополнительные 35 миллиардов
[14:31]Колесникову перевели в следственный изолятор под Минском
[13:58]ФСБ проверит Лебедева из-за ролика, где он называет "Родину-мать" уродской
[13:03]В России создан онлайн-сервис психологической самопомощи для онкопациентов
[12:09]Активистки Femen заменили флаг над посольством Беларуси в Париже
[11:23]Новосибирцу не дали согласовать в офисе "ЕР" урну для голосования в виде гроба
[10:26]Экс-председатель Мосгорсуда Егорова может стать советником Собянина
[09:46]Музей в мавзолее и сокамерники Ефремова. Новости к утру 12 сентября

11 сентября, пятница

[22:03]В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала
[21:20]В Москве полиция попросила активистов возлагать цветы у Соловецкого камня днем
[20:40]Пенсионерку из Якутии не стали судить за сообщения о облучающих 5G-вышках
[19:58]App Store по требованию СБУ удалил приложения ВГТРК на территории Украины
[19:29]Навальный мог быть отравлен более жестким вариантом "Новичка"

Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии

Эльман Пашаев придумал, как полностью отменить приговор Ефремову

Общество
23:36, 13 сентября 2020

Эльман Пашаев придумал, как полностью отменить приговор Ефремову

Адвокат прокомментировал высказывание Ефремова том, что он «подставил» актера на 8 лет, и рассказал о дальнейшей защите.

– Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Еф-ре-мо-ва. И точ-ка! — намекает на отсутствие объективного отношения к своему клиенту Пашаев. – Дай Бог Ефремов выйдет и сам всё расскажет, сколько было доказательств его невиновности.

Говорят, я гарантию давал, что Ефремова не посадят... Адвокат не может дать гарантию. Гарантию даёт Господь Бог.

– Разве для известных людей есть особые примечания в уголовном кодексе?

– Смотрите, у этого же следователя, который занимался делом Ефремова, есть другое дело по ДТП, где я тоже адвокат. В том деле два трупа, а не один. Виновный – обычный гражданин. И мы вопрос с потерпевшим решили. Срок будет скорее всего условным.

Здесь проблема в чём? Работа адвоката в чём заключается? Изучить документы, выработать позицию, согласовать со своим подзащитным. Когда начинаешь изучать документы, то обнаруживаешь очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально.

Нет ни одного прямого доказательства виновности Ефремова. За рулём отпечатков пальцев Ефремова нет, там пальцы другого человека. ДНК на подушке безопасности водителя принадлежит другому человеку, которого невозможно установить, так написано в экспертизе. Только обнаружили эпителий Ефремова.

На допросе сотрудники ДПС рассказали, что когда просили Ефремова предъявить документы, он ходил их искал, то есть в машине руками трогал подушки. Отсюда и следы от рук Михаила: он искал документы.

– На сколько вы сейчас сможете скостить срок в суде апелляционной инстанции?

– Год-полтора. Два — крайне сложно.

Но есть все шансы отменить приговор в кассационной инстанции, а так же в Верховном суде.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Эльман Пашаев

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Общество

Эльман Пашаев придумал, как полностью отменить приговор Ефремову
Эльман Пашаев // Фото: Павел Зубов

Общество

"У меня один хозяин": Пашаев рассказал о связи с ФСБ и знакомстве с Ефремовым
фото: Global Look Press

Общество

Стебунов, Высоцкий, Гармаш: Пашаев заявил, что Ефремова подставил один из друзей
Политика
"Чечня пробила дно": враг Кадырова №1 – об оппозиционере, посаженном на бутылку
"У Лукашенко мозаичная психопатия": Андрей Бильжо поставил диагноз Батьке
Михаил Делягин: Собянина могут заменить на человека, который значительно хуже него
Евгений Ройзман: Прямые выборы мэров – заноза для всех путинских холуев
Общество
Эльман Пашаев придумал, как полностью отменить приговор Ефремову
Закрытые кинотеатры, вечный ремонт дорог и снова карантин: что обсуждали в Сети
"Деньги возят чемоданами": сколько стоит лечение Навального в "Шарите"
Птицын Лебедеву – товарищ? Кто возглавит Мосгорсуд после Ольги Егоровой
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Известный со времен римского права принцип non bis in idem – никто не может быть дважды осужден за один и тот же проступок – закреплен в российском и международном праве. Но на жителя Екатеринбурга, вышедшего на пикет в поддержку хабаровчан, он, видимо, не распространяется

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Понятно, что школьные расстрелы всегда были проблемой Штатов, где оружие в свободной продаже; если это добралось до нас, дело плохо, но это в конце концов индивидуальный террор, мало ли сумасшедших или затравленных! А вот если это, как нам сообщили, организованная группа, да еще идейная, да еще вооруженная, – чем тогда наше время лучше проклятых девяностых?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Грешно пинать немолодого кумира на скамье подсудимых, говорят иные. А кумиру разве не полагается вести себя достойно и по-мужски, а не быть после всего, что случилось, извините, хитрожопой размазней? Ведь и последнее слово Ефремова не означает, что он искренен. Вполне возможно, что судебная свита Михал Олегыча просто решила сделать ставку на то, что судья скостит горе-актеру несколько лет

Культура и ТВ
Лидия Козлова о новых "Трех аккордах": Русланова, Шульженко, Зыкина – это тоже шансон
"Я ненавижу немецкую речь!": Леонид Якубович сделал резкое заявление
"Влюбился в Танечку сразу!": Иван Краско впервые рассказал о романе с Дорониной
"Скорая не приедет": автор песен Киркорова смог вызвать врачей только через мэра Ялты
Шоу-бизнес
"Стонет, как раненая волчица!" Жена Гогена Солнцева посещает курсы секс-этикета
Владимир Епифанцев: "Создавать семью в нашем государстве – это мерзость"
"Скажу за деньги!": Бледанс решила заработать на романе Козловского и Акиньшиной
Певец Юлиан ушел в монастырь

Здоровье
Из-за вейпинга подростки хуже переносят коронавирус
Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить
Чтобы не заразиться COVID-19, нужно говорить тише
Названа лучшая диета для защиты от ревматоидного артрита
Туризм
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов: Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото в статье: Анатолий Салунов, соцсети
Концлагерь "Березка", или Как я собирал холодильники в Подмосковье
Фото: Instagram
Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и офицера КГБ
Фото: Global Look Press
Соловей об отмене "Прямой линии": здоровье Путина не позволяет долго общаться
Фото: скриншот Youtube
Быков критикам Ефремова: Я, еврей, научу вас – русские не злорадствуют над сидельцами

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: кадры из фильма "Стрельцов" (YouTube), соцсети
Александр Петров:
Я и не мог мечтать когда-нибудь сыграть Стрельцова в кино
Фото в статье: Илья Золкин
"Написала на груди "Автограф здесь!":
жена Макаревича рассказала о его соблазнении
Андрей Ильин // фото: Global Look Press
Андрей Ильин о пенсионной реформе:
"Приятно, что мне продлили молодость"
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и генсек СССР Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945 год
Андрей Житинкин о последней роли Клюева:
Для Рузвельта Борису даже грима не нужно
Регина Дубовицкая и Михаил Евдокимов // фото в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Мише Евдокимову я кричала: "Не ходи туда!"
Фото: Instagram
"Тимур женат на маме": звезды назвали причину расставания Тимати и Решетовой
Настасья Самбурская // Фото в статье: Instagram
"Прекрасные пимпочки": Настасья Самбурская снимала рекламу, но порадовала фанатов сосками
скриншот Instagram
Чья грудь красивее? Жены Малкина, Мамаева, Тарасова, Погребняка померились бюстами
Фото: Instagram
"Интима не дам!": звезда "Холостяка" получила от Абрамовича непристойное предложение
Фото: Агентство новостей "Москва"
"Выперла меня из спектакля": Садальский обвинил Марину Неелову в интригах
Фото предоставлено продюсерским центром Алроза
Монологи о шансоне. Часть 7: Александр Розенбаум
"Бесчеловечная" доставка: в Иннополисе под Казанью появился робот-курьер
Анатолий Вассерман / Фото: скриншот Youtube
Анатолий Вассерман рассказал, почему Навальный именно сейчас "неожиданно вышел из комы"
Эксперты рассказали об эволюции обращения мусора в России
Александр Сытин
"Педофил на доверии"
^