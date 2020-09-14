Этот суд мой! Будет так, как я скажу: Пашаев передал слова Добровинского о Ефремове

Адвокат Эльман Пашаев считает, что именно Александр Добровинский помешал ему договориться с потерпевшими, возместить моральный и материальный вред и добиться условного наказания для Михаила Ефремова.

– Эльман, самые известные адвокаты в нашей стране уверяют, что вашему подзащитному можно было получить условный срок. Кто виноват, что не удалось сделать этого?

– Чтобы подсудимому получить колонию-поселение или условный срок, потерпевшая сторона должна была обратиться с ходатайством в суд, что просим не наказывать, – объяснил в видеоинтервью Sobesednik.ru Эльман Пашаев. – Только в этом случае могли дать минимальный срок.

А когда потерпевшая сторона говорит наказывайте строго, дайте не менее восьми лет и нам письменно сообщите обо всех передвижениях по колонии... Тут хоть лопни, тресни, признавай вину или не признавай, то всё равно тебе не дадут минимальный срок. Даже если бы это был не Ефремов, а простой гражданин, то всё равно бы минимальный срок не дали. Если потерпевшая сторона идёт ва-банк и просит строго наказывать, минимального срока быть не может.

– Почему же вам так и не удалось договориться с потерпевшей стороной?

– Наш оппонент Добровинский с первого дня выбрал такую тактику, чтобы мы не смогли договориться. Как вы помните, родственники потерпевшего говорили, что им ничего не надо.

Юридическая жена Захарова Маргарита – майор полиции, работает в Рязани. Знаете, как её все боятся?

Я два-три раза отправлял своих помощников в деревню к родным Захарова, чтобы возместить моральный и материальный вред. Мы хотели купить дома, в том числе маме Сергея Захарова, царствие ему небесное. Маме — низкий поклон. Но они отказались.

«Мы создадим вам условия для зарабатывания денег на ток-шоу», — пообещал потерпевшим их представитель. «Этот суд мой! Будет так, как я скажу», — сказал Добровинский. Это я цитирую, что нам рассказали в деревне.

Если бы мы договорились с семьёй Захарова, работа Добровинского минимизировалась бы и шоу бы закончилось.

Знаете, проще работать, когда твой оппонент — грамотный. Мы как два профессиональных спортсмена. Играем по правилам. Мы друг другу говорим доводы и приходим к общему мнению, а когда, как горох об стенку, то не о чем говорить.