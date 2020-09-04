Экс-полицейского по делу Голунова оставили под домашним арестом до 7 декабря

Бывшему полицейскому Денису Коновалову, который является фигурантом дела Ивана Голунова, продлили домашний арест.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста Коновалову до 7 декабря 2020 года», – цитирует агентство «Москва» решение судьи Ирины Вырышевой.

Напомним, по делу также проходят Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Роман Феофанов. Все они находятся под стражей. Коновалов признал вину и дал показания на бывшего начальника Игоря Ляховца. В феврале его перевели под домашний арест.

В настоящий момент расследование завершено. Бывшим силовикам предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было, а наркотики Ивану Голунову подбросили, чтобы повысить показатели. Свою вину признали двое из пяти фигурантов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что экс-полицейским ужесточили обвинение, добавив к нему чаcть 3 статьи 35 УК РФ («Совершение преступления организованной группой»).