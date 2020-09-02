Полицейские, подбросившие наркотики Голунову, получили новую статью

Следствие ужесточило обвинение в адрес бывших полицейских, фигурирующих в деле о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Была добавлена статья о совершении преступления организованной группой (часть 3 статьи 35 УК РФ). Для них также был продлен арест до 7 декабря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Экс-полицейские также обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков (пункты «а», «б», «в» части 3 статьи 286, часть 3 статьи 303, часть 2 статьи 228 УК РФ).

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики при личном обыске и в квартире. Позже все обвинения с журналиста были сняты.