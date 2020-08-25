На МКС открылись переходные люки сегментов России и США после утечки воздуха

На Международной космической станции открылись переходные люки российского и американского сегментов. По данным Роскосмоса, уровень давления и атмосферы на станции остается в пределах нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Сегодня в 13:00 по московскому времени все переходные люки российского и американского сегментов Международной космической станции были вновь открыты. Операции по открытию люков заняли около часа», — отметили в госкорпорации.

На прошлой неделе на МКС была зафиксирована утечка воздуха — российско-американский экипаж вел работу по локализации участка с утечкой. Источник ТАСС в Роскосмосе сообщил, что экипаж МКС в полном составе перешел в российские модули на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

Как сообщили в понедельник в Роскосмосе, все проверяемые модули герметичны.