Это уже не просто орбитальная станция, а самое настоящее решето: на МКС вновь случилась утечка воздуха. И теперь ее источник разыскивают в американском сегменте станции.

Это уже вторая дырка в обшивке орбитальной станции. В прошлый раз, 30 августа 2018 года, приборы точно так же, как и сейчас, зафиксировали утечку, но только в российском сегменте станции. Дырка нашлась в очень интересном месте. Немецкий астронавт Александр Герст обнаружил ее за АСУ. Это в переводе на земной – унитаз. Повреждение Герст описал как «высверленное сверлом», что не помешало «Роскосмосу» сначала заявить, что это был микрометеорит, но потом спохватиться и начать утверждать, что какая-то гнида продырявила российский модуль прямо на орбите. Причем явно гнида американская – как-то прокралась.

Сейчас у освещающих эту историю пропагандистов явные проблемы – теперь-то сквозит где-то у американских товарищей. И по этому поводу все население МКС дружно заперлось в российском модуле «Звезда». Приходится выдвигать осторожные версии про все те же микрометеориты или какой-то особо злобный и мелкий космический мусор. И мы тут напрасно ждем версии, что диверсию затеял единственный американец на борту с целью поскорее вернуться домой, потому что затосковал. В прошлый раз, по одной из рогозинских версий, американские астронавты прокрались в российский сортир и продырявили его, чтобы поскорее доставить на Землю заболевшего товарища.

В NASA текущую утечку сочли неопасной и добавили, что оснований беспокоиться за экипаж нет, тем более что там, на орбите, все прекрасно знают, что делать в таких случаях. Если станет совсем худо, дырявую станцию можно спешно покинуть на пристыкованном в данный момент к станции корабле «Союз МС-16». На момент подготовки материала о местонахождении дыры в МКС ничего не сообщалось. Но надеемся, что обитателям станции и на этот раз хватит эпоксидки со спецтканью, чтобы законопатить дефект.