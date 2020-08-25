СК обвинил красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в еще одном убийстве

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. Ранее он уже был обвинен в организации убийства двух человек — сейчас его подозревают еще в одном. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму)», — сообщает следственный комитет.

Согласно информации СК, летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов за вознаграждение в $50 тыс. Утром 18 января 2005 года мужчина был убит четырьмя выстрелами из пистолета ТТ в центре Красноярска. Киллер получил пятую часть от обещанной суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

7 мая Быкова задержали по подозрению в организации убийства двух членов его преступной группы в 1994 году. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляцию адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня арест бизнесмена был продлен Железнодорожным судом до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

Анатолий Быков в середине 1990-х возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался и был избран депутатом законодательного собрания Красноярского края. Его задержали в октябре 2000 года, после чего он находился под стражей до июня 2002 г. Тогда Быков был признан виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорен к 6,5 годам условно.