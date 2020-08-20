"Надоело хамство": сын Захарова увеличил сумму иска к Ефремову на миллион

Старший сын погибшего при ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров увеличил сумму иска к актеру до 7,5 млн рублей.

Об пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Захарова, Татьяну Головкину.

«Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей», – сказала Головкина. Адвокат напомнила, что до этого ее речь шла о сумме 6,5 млн.

Накануне, 19 августа, вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили солидарный иск к Ефремову на 1 рубль.