"Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси": Папа Римский призвал остановить насилие

Папа Римский Франциск призвал белорусские власти отказаться от применения насилия, перейти к мирному диалогу и уважать права людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», — заявил он из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Ранее прекратить насилие в Беларуси призвали многие мировые лидеры, дипломаты, а также общественные деятели и деятели культуры. Посол Беларуси в Словакии также поддержал протестующих, сравнив действия силовых структур Республики со сталинским НКВД.