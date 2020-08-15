Валерий Соловей на Пушкинской площади: "Хабаровск – наша внутренняя Белоруссия"

В субботу, 15 августа, политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей призвал граждан выходить на прогулку солидарности с Хабаровском.

Около 14:00 в Москве на Пушкинской площади собралось несколько сот человек. Валерия Дмитриевича благодарили за его эфиры на Youtube и засыпали вопросами. Политолог между ответами призвал всех продолжить прогулку в разных направлениях. «Обстановка очень опасная, – пояснил он нам. – Если будем идти толпой, – будут задержания».

Пока полиция ведёт себя мирно и только проверила документы у нескольких граждан, кормивших голубей. Пришедшие на площадь поют песню Виктора Цоя «Перемен».

«Белоруссия – очень важный пример того, что с помощью мирного протеста можно добиться самых серьезных перемен», – сказал Соловей, добавив, что в России протесты могут начаться чуть позже в этом году. «Хабаровск – это наша внутренняя Белоруссия. Это пример беспрецедентного мужества и стойкости», – подчеркнул он.