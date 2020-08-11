Дегтярев связал волнения в регионе с плохим состоянием системы здравоохранения

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что недовольство жителей региона вызвано черствостью чиновников.

Об этом он сообщил в своем Instagram, передает ТАСС. По его мнению, систему государственной власти следует сделать более дружелюбной.

Также Дегтярев связал события последних недель с общим состоянием сферы социального обслуживания. «Понятно, что это копилось десятилетиями, это реакция на низкое социальное обслуживание в нашем крае, отвратительное состояние медицины и здравоохранения в целом, это черствость чиновников, в чем я убеждаюсь во время своих поездок по району», – отметил Михаил Дегтярев, подчеркнув, что с указанными проблемами надо бороться.

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, в ходе встречи врио губернатора с политологами, социологами и преподавателями вузов региона речь зашла о планах по созданию «народного совета» – площадке, которая, по их мнению, может стать наладить связь с местными жителями.

Напомним, в Хабаровском крае в течение месяца проходят несогласованные акции протеста. Выступления начались после задержания и ареста экс-главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство.