"Чувствует информационную изоляцию": Ивану Сафронову запретили звонки и свидания

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, лишен возможности встречаться со своими близкими и совершать звонки из СИЗО «Лефортово», где он сейчас находится. Также у него нет доступа в интернет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«Сегодня один из адвокатов — Даниил Никифоров — смог попасть к Ивану в СИЗО "Лефортово". Иван чувствует определенную информационную изоляцию, поскольку у него нет интернета, а свидания с близкими и телефонные звонки следователь Александр Чабан запретил», — пояснил Павлов агентству.

Он также подчеркнул, что, несмотря на обращения к руководству следственного изолятора, Никифорову не позволили переговорить детали защиты в отдельной комнате: «Встреча проходила через стеклянную перегородку по телефону». Также Павлов рассказал, что по неизвестным ему причинам Сафронову не передаю кипятильник и чайник, так что журналисту приходится пить чай исключительно по расписанию.

По его словам, предъявленные обвинения, ему до сих пор не ясны из-за их «некорректности».