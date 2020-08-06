Следствие: Сафронов для передачи данных использовал пароли из книги про Ельцина

Адвокат экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Иван Павлов сообщил некоторые детали следствия, передает «Интерфакс».

Напомним, советника главы «Роскосмоса» обвиняют в передаче некоторых военных данных чешской разведке. По версии следствия, Сафронов использовал для передачи этих данных личный домашний компьютер. Для передачи он применял инструменты шифрования программы VeraCrypt. Пароли он подбирал по фрагментам англоязычной исторической книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

Иван Сафронов до того, как занял должность в «Роскосмосе», успел поработать в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».