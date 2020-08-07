"Россия вспрянет ото сна": как встречали приговор по "Новому величию"

6 августа в Люблинском суде вынесли приговор фигурантам дела «Нового величия». В нашем видеосюжете – подробно о том, как это было.
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ПолитикаДмитрий Новиков о падении рейтинга Путина: надежда на президента умерла после пенсионной реформы
Колумнисты
Гужева
Надежда
журналист
Не очень давно депутату района Черемушки Елене Сельковой случилось подписывать акт приемки работ по ремонту лифтов. В документе была указана стоимость ремонтных работ. И что за озарение вдруг нашло на народную избранницу?! Депутат достала зажигалку и озарила пламенем ту самую стоимость. Пламя оказалось очищающим
Быков
Дмитрий
писатель, журналист
В России есть два способа уцелеть при любых режимах. Первый – быть уникальным профессионалом, чьи умения могут пригодиться в оборонке. Второй – служить в карательных органах, но не следователем, а рядовым расстрельщиком. В первом случае твое имя даже после смерти будет окружено почетом, а во втором его просто никто не узнает
Белковский
Станислав
политолог
Но даже если новые соглашения возникнут, они еще не означают мира. Война на Юго-Востоке Украины – это 13 000 трупов со всех сторон. Они не воскреснут. Эту рану можно исцелить лишь со сменой поколений. Отсюда мораль. Никогда не начинайте войну, если вы не знаете, чем и когда она закончится