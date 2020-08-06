Суд назначил фигурантам "Нового величия" условные и реальные сроки

Люблинский суд Москвы 6 августа вынес приговоры по делу признанной запрещенной в РФ организации «Новое величие». Троим фигурантам назначили реальные сроки.

В их числе Руслан Костыленков (7 лет колонии), Вячеслав Крюков (6 лет колонии) и Петр Карамзин (6,5 лет колонии).

Еще четверым – Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву – назначили условные сроки, последнего также освободили в зале суда.

«Реальные сроки ребятам по делу "Нового величия" – позор всей страны. Нет слов», – комментирует решение суда мундеп Юлия Галямина, которая пришла поддержать подсудимых.

После суда с журналистами также пообщалась сестра Анны Павликовой Анастасия. «Мы недовольны, потому что мальчики тоже должны быть на свободе. И условный срок – это тоже срок... Ребята совершенно невиновны, давать им такие сроки – преступление», – сказала она.