"Новое величие" и дефенестрация закона (где "де" – извлечение, а "фенестра" – окно)

Наш юридический обозреватель — о том, куда движется Россия после принятия новой Конституции и приговора по «Новому величию».

Так случилось, что наш с вами закон (будь-то Основной, будь-то уголовный), когда зачитали приговор участникам дела «Нового величия» (признанного в России экстремистской организацией), выбросили в окно.

Расписался в этом судья Александр Маслов. Мне кажется, деанонимизировать (предать общественности) это имя должно сейчас. Потому как любое решение подписывается судом в лице судьи. В данном случае — Люблинским судом города Москвы в лице судьи Александра Маслова.

Этот суд и это резонансное дело вернули нас примерно на 90 лет назад. Именно тогда прокурор Вышинский якобы объявил о том, что признательные показания — царица доказательств. На деле было с точностью наоборот, что в своей теоретической работе и вывел Андрей Януарьеви. Но на практике случилось, как случилось… опять-таки, ровно наоборот...

Равно как и сейчас. В основу приговора легли показания, полученные под пытками, от которых обвиняемый успел на стадии следствия отказаться, но даже вывод прокуратуры не повлиял на вывод судьи. И ничто из предоставленного защитой обвиняемых не было принято судьей. Кто-то получил реальные сроки, а кто-то реально нереальные — даже 6,5 лет условно.

В «проклятые» девяностые, к примеру, за доказанный состав приготовления к заказу умышленного убийства красноярскому «бизнесмену» Быкову было назначено судом 6 лет условно…

Когда Конституция (наш Основной закон) попирается самым бессовестным образом 1 июля, вполне естественно, что и подзаконные ему акты — будь-то уголовный закон или любой другой следующий в иерархии — будут равно писаться и исполняться на коленке…

Посему вынужден вас предупредить: после того как вы положили ногу государя еще на бесконечное количество лет «правления», вы приняли следующее:

— теперь вы избираете и избираетесь через сеть Интернет и по почте не один день (привет, фальсификации);

— активисты могут легко получить запрет принимать участие в выборах на 5 лет: лишены права занимать выборные должности граждане России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), по статьям о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). Константин Котов отбывает реальный срок именно за последнее;

— наказание за распространение так называемых фейков об эпидемиях и других угрожающих жизни населения обстоятельствах предполагают штрафы от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей для СМИ-юрлиц за недостоверную информацию, также в Уголовном кодексе появилась статья 207.1;

— «нерабочий» президент (тогда как в соседних странах объявили чрезвычайное положение, со всеми социальными гарантиями для работающих и предпринимателей) объявил о новом налоге в 13% на доходы от вкладов или инвестиций свыше одного миллиона руб.

— и вот еще что: в министерство труда поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году до трех дней, чтобы «поддержать экономику после пандемии коронавируса».

Не будем забывать: вчера на наших глазах по «смешному» поводу (а будем честны — без всякого повода) судебная власть — та единственная третья сила, которая должна быть арбитром, даже в случае конфликта исполнительной и законодательной власти — отправила в тюрьму, а еще приговорила на огромные условные (со всеми многочисленными ограничениями) сроки наших с вами детей.