"Ангел пришел": Схимонах Сергей – о смерти 15-летней девочки в его монастыре

Схимонах Сергей, ранее захвативший Среднеуральский монастырь, заявил, что 15-летняя девочка погибла из-за рака мозга, а органы следствия игнорируют факты и медицинские документы.

«Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром», — рассказывает он в своем видеообращении.

По его словам, несмотря на то, что о скорой смерти девочки предупреждали врачи в Москве и Новокузнецке, органы следствия настаивают на вскрытии тела ребенка из-за неких сообщений в СМИ. «Стыд и позор вам. Вам что делать нечего? (…) Для чего и для кого вы трясете монастырь день и ночь?» — обращается Сергий к правоохранителям.

Он также отметил, что искренне соболезнует родителям девочки, которые также были в кадре, заявив, что она, как и взрослые, были его «детьми», а погибшая также молилась за него. Сергий рассказал, что последними словами ребенка были: «Ангел пришел».

«Вскрывать, не вскрывать — на вашей совести. Документы вам все представлены. Совесть вас будет судить всех, тех которые будут участвовать в этом беззаконии. Аминь».

Также врач, присутствующий в кадре, заявил, что девочке делали всевозможные анализы крови и никаких иных болезней у неё не нашли.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о смерти ребенка. «Заболевание, там криминала нет», — пояснял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.