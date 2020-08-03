Усиление мэр. Почему в Москве ужесточили масочный режим

В Москве снова строго заставляют носить маски в магазинах, общественном транспорте, других местах скопления людей. Юрист международной правозащитной «Агоры» Леонид Соловьев рассказал «Собеседнику», какие у нас права и обязанности.

– Обязательно ли сейчас возвращаться к ношению масок и перчаток, и на чем это требование основывается?

– Ношение масок и перчаток никуда не делось, оно остается без изменений. Требование ношения масок и печаток основывается на Указе мэра 12-УМ. 12 мая в него были внесены изменения, которые обязали носить маски и перчатки в транспорте и иных общественных местах. Юридически с тех пор ничего не изменилось, просто усилился контроль, насколько это видно по поступающим сообщениям. Стали больше привлекать к ответственности.

– Маски и перчатки людям должны предоставлять?

– Нет, к сожалению, такого упоминания в этом Указе мэра нет.

– А в постановлении правительства есть.

– Постановление правительства отсылает к регионам. Что они сами могут устанавливать требования, какие посчитают нужным.

– Какие санкции предусмотрены?

– За неношение масок и перчаток в Москве для граждан предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – 5 тысяч рублей. Для юридических лиц – до 30 тысяч рублей штраф, если, например, посетители магазинов не будут носить маски.

– Несколько магазинов в Москве уже закрыли за подобные нарушения.

– Да, это за неоднократные нарушения и за то, что они не обеспечивали контроль за соблюдением норм. Поэтому была приостановлена их деятельность.

– Не очень последовательно это все выглядит – когда нужно было провести голосование, нам говорили, что угроза миновала, и все нормально. А сейчас – снова усиление.

– Юридически эта норма как существовала, так и остается. Ее никто не отменял. Я вижу определенное противоречие, что контроль то ослабляют, то усиливают, но это больше вопрос к руководящим лицам.

– Что может считаться отменой режима повышенной готовности? Заверения руководителей города и страны нельзя отнести к таковыми, получается?

– Для отмены указа мэр должен либо внести изменения в свой указ, либо полностью его отменить новым актом.

– Сейчас специальные патрули и сотрудники магазинов просят людей носить маски. Пока чаще ограничиваются предупреждениями.

– Это исключительно потому, что если начать всех штрафовать, это будет выглядеть совсем уж каким-то зверством. И потом, вопрос еще в ценах на эти маски – они как были, так и остаются достаточно высокими, а бесплатно их не раздают нигде.

– А должны по закону? Есть же статьи 7 и 41 Конституции, по которым государство гарантирует охрану здоровья. Есть и 417 постановление правительства, которое говорит, что граждане обязаны носить средства защиты в случае предоставлении органами власти.

– В данном пункте Постановления правительства говорится о случае введения режима ЧС, чего у нас не было. Конституция не расшифровывает понятие охраны здоровья, для этого существуют другие нормативные акты, а в них прямой обязанности обеспечивать население средствами защиты нет, но это, конечно, вопрос заботы. Готовы ли власти урезать где-то свои расходы и вложить средства в меры защиты от вируса.

– Пока они показывают, что готовы усиливать контроль. Ситуация будет развиваться по нарастающей?

– Вряд ли это может продолжаться долго. Это требует колоссального привлечения сил и слишком большого объема работ и вызывает напряжение в обществе.

– Ходят слухи, что во второй половине сентября ограничения и пропускной режим могут вернуться.

– Цифры не показывают ухудшения обстановки, так что к новому локдауну предпосылок нет. Скорее всего, это просто определенный призыв к тому, чтобы люди продолжали носить маски. Возвращение пропускного режима не выгодно никому – ни гражданам, ни власти, потому что политически это выглядит некрасиво, а экономические последствия печальны.