В США извинились за то, что в 1906 году посадили африканца в клетку с обезьянами

Нью-йоркский зоопарк извинился за то, что в начале XX века в вольер для обезьян поместили уроженца Центральной Африки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Assotiated Press, в сентябре 1906 года мужчину по имени Ота Бенга из племени мбути, которое обитало на территории современной Республики Конго, продержали в клетке с животными несколько дней. Его выпустили только после того, как в ситуацию вмешались темнокожие священники. Бенга попал в сиротский приют, затем работал в городе Линчбург, штат Вирджиния, на табачной фабрике. В 1916 году он покончил с собой.

«Во имя равенства, транспарентности и ответственности за свои действия мы должны оценить роль нашей организации в том, что касается расовой несправедливости», – заявили в Обществе защиты дикой природы, которое управляет Бронксским зоопарком в Нью-Йорке.

В организации отметили, что на решение принести извинения повлияли протесты и беспорядки в США, которые начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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