Илья Азар запустил сайт для сбора средств на штрафы за одиночные пикеты

Муниципальный депутат района Хамовники, журналист Илья Азар запустил сайт «Пикетмен» для помощи выплаты штрафов людям, осужденным за одиночные пикеты.

«Одиночные пикеты стали даже более опасными для их участников, чем массовые несогласованные акции (...). Человек с плакатом стал главным врагом государства, его винтят через секунду после того, как он поднимает невинный листок бумаги», — объясняет Азар в своем Facebook.

Он также отметил, что предыдущий проект «Подельник», который был призван собрать средства на оплату 88 штрафов участникам марша «За свободу Голунова», удался — выплаты общей суммой более чем 2 миллиона рублей были произведены.

«За одиночные пикеты в России этим летом штрафуют и арестовывают как за митинги. Это удар по остаткам свободы собраний в России. Мы хотим помочь супергероям современности — Пикетмэнам и Пикетвумэн — не бояться публично выражать свое мнение, для чего объявляем сбор денег на оплату их штрафов», — говорится в описании проекта.

Азар обещает помочь каждому, кто был оштрафован за пикет, при условии предъявления соответствующих решений суда вне зависимости от суммы штрафа, которые обычно варьируются от 10 до 300 тысяч рублей. Он также намерен регулярно публиковать отчетность по потраченным средствам.