"ФАС – дамоклов меч государства": Дегтярев заявил о картельном сговоре заправок

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе существует картельный сговор компаний, занимающихся продажей бензина, пообещав также заодно разобраться с заправками, на которых не доливают топливо.

«Это картельный сговор. Для этого есть инструменты у государства. (...) Давайте мониторинг цен проводить. Возможно, общественники будут готовы этим заняться в Комсомольске-на-Амуре. Где недоливают бензин, есть, наверное, и такие, да?» — передает его слова «Интерфакс». Как пишет агентство, таким образом он отреагировал на жалобу рабочих Амурского судостроительного завода, рассказавших об единовременном повышении цен на бензин по всему городу. Как отмечает издание, подобные вопросы уже были заданы врио главы региона в ходе общения с людьми в Ванино.

Также он поручил своим подчиненным начать взаимодействие с представителями Федеральной антимонопольной службы, отвечающей за контроль в этой сфере: «Передаю поручение сотрудникам [представителям правительства Хабаровского края] с ФАС поработать. ФАС — это дамоклов меч государства, чтобы прекращать, пресекать картельные сговоры. У меня есть вопросы по образованию этой цены в крае» — заявил Дегтярев.