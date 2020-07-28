Сергей Удальцов об аресте и голодовке: "10 суток – не 10 лет"

Мещанский суд Москвы приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к 10 суткам ареста по ст. 20.2, часть 2 КоаП – организация несогласованного массового мероприятия. В ходе судебного заседания Удальцов объявил голодовку.

– Объявляю голодовку в связи с несогласием с этим позорным решением, – заявил Удальцов и призвал всех «сплачиваться для борьбы за свободу».

Накануне полицейские задержали Сергея на выходе из дома и доставили в ОВД «Мещанское», толком ничего не объяснив. Из отдела Сергей сообщил, что на него составляют административный протокол «якобы в поддержку Хабаровска». Происходящее политик охарактеризовал как «вопиющий беспредел какой-то».

В субботу, 25 июля, около 200 активистов «Левого фронта» и представители других левых движений пришли к зданию Генпрокуратуры РФ, с целью подать заявления против репрессий в отношении оппозиции, а также в поддержку жителей Хабаровского края, Павла Грудинина и Совхоза им. Ленина, и политика Платошкина. В общем, по всей повестке. Несколько десятков человек немедленно задержали и доставили в различные ОВД Москвы. Сергей Удальцов при этом не присутствовал, так как с утра его вызвали в полицию.

– Мои доводы и доводы защиты о том, что это не является массовой акцией, и что 4 июля мы точно так же подавали заявление против поправок в АП и все прошло совершенно спокойно, суд не принял, – успел прокомментировать нам Сергей решение суда. – Я считаю, это дело заказное. К тому же недавно я подал ходатайство о снятии админнадзора. Видимо поэтому это дело тут же и завели, чтобы не снимать.

Идущие по всей стране задержания, административные наказания и аресты Сергей назвал «сознательной тактикой власти».

– Наиболее активных сейчас стараются задерживать, тем самым запугивая тех, кто менее активен, – считает политик. – Ситуацию усугубляют Конституция и Хабаровск, но власть не желает идти на диалог и пытается закрутить гайки. Нам остается только проявлять солидарность. А 10 суток – ерунда. Даже не 30. И, тем более – не 10 лет.

Одновременно стало известно о новой голодовке экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.

– Он требует Вернуться к изначальному графику судебных заседаний (2 раза в неделю) вместо ежедневных процессов и этапирования в центр ССХ им. Бакулева для обследования перед операцией по стентированию левой сонной артерии.

Также Шестун требует провести операцию по удалению грыжи и предоставить ему свидание с малолетними детьми, уже забывшими, как выглядит их отец.