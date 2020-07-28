Арестованный на 10 суток за организацию акции 25 июля Удальцов объявил голодовку

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов арестован на десять суток за организацию несогласованной акции в столице.

Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, передает «РИА Новости». Накануне, 27 июля, Удальцова задержали и доставили в отделение полиции, где он провел ночь.

В субботу, 25 июля, в Москве, как и в других городах, прошла акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, было задержано примерно 20 человек. Отмечается, что сам Удальцов не участвовал в протестах, поскольку был вызван в полицию для дачи объяснений.

В знак несогласия с решением Мещанского суда координатор «Левого фронта» объявил голодовку.