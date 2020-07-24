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Фигурант дела "Нового величия" заявил, что силовики изнасиловали его молотком

Общество
13:16, 24 июля 2020

Фигурант дела "Нового величия" заявил, что силовики изнасиловали его молотком

Обвиняемый по делу «Нового величия» Руслан Костыленков рассказал, что после задержания силовики избивали его, угрожали «найти гранату», изнасиловали молотком для отбивки мяса, а затем заставили на камеру оговорить себя на камеру по заранее заготовленному тексту. Письмо публикует «Медуза».

Напомним, дело «Нового величия» было возбуждено в 2018 году, ещё до президентских выборов. Десятерых молодых людей обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ. Силовики уверены, что они намеревались устроить в стране революцию и свергнуть действующий режим.

«Я открыл дверь, и на меня, угрожая пистолетом, навалился сотрудник СОБРа. После того как я упал на пол и закрыл голову руками, мои незваные гости начали лупить меня по рукам и ногам», — рассказывает Костыленков. По его словам, затем на него надели наручники, усадили на стул и начали допрос. Как пишет активист, один из правоохранителей «грозил найти гранату» и положил ему за резинку трусов «пакетик с порошкообразным веществом».

Перед тем как записать минутное видео с признанием, на которое, по словам Костыленкова, ушло 15 минут, так как «текст для видео был слишком большой» и он не сумел сразу запомнить его, задержанного поставили «в растяжку», начали избивать по почкам, а затем изнасиловали ручкой молотка для отбивки мяса. О последнем молодой человек рассказал адвокатам сразу же, однако просил не публиковать эти сведения.

Теги: #Новое величие

Рубрика: Общество

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