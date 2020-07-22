Мосгорсуд отменил продление ареста четверым полицейским по делу Голунова

Срок ареста бывших полицейских Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца, обвиняемых по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому в прошлом году подкинули наркотики, был сокращен.

Согласно решению Мосгорсуда, фигуранты дела будут содержаться под стражей не до 7 сентября, как ранее постановил районный суд, а до 1 августа, передает «МБХ Медиа». Рассмотрение дела возобновится в Басманном суде.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев, отстаивающий права Голунова, считает, что все доводы стороны защиты экс-полицейских необоснованны.