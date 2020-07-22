Бесстрашный Дегтярев, заложники в Луцке, стрельба в Чикаго. Новости к утру 22 июля

В Чикаго 14 человек получили огнестрельные ранениямя в результате стрельбы, передает NBС Chicago. Отмечается, что стрельба была открыта по участникам похоронной процессии, а те, в свою очередь, открыли ответный огонь. Подробности пока не приводятся.

В украинском городе Луцке задержан злоумышленник, который удерживал в автобусе заложников. Мужчина называет себя «Максим Плохой». Отмечается, что он и ранее пропагандировал экстремистские взгляды, при этом конкретных претензий не предъявлял, а ограничивался общими рассуждениями о своих политических предпочтениях.

Люди находились в плену более 12 часов, пишет «Интерфакс», сейчас они все освобождены. В ходе операции использовался БТР. Сообщается, что правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что вооруженные силы Азербайджана атаковали позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении. Нападение произошло поздним вечером, в 22:30. В Азербайджане опровергли эту информацию. Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал приведенные Ереваном данные дезинформацией. Он утверждает, что в регионе сохраняется спокойствие.

Сохранять спокойствие планирует и назначенный на пост врио Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он пообещал не реагировать на выступления митингующих и уже со скепсисом прокомментировал их выступления: «Я для народа открыт, но диктовать мне, что мне делать — выходить, не выходить, общаться здесь или общаться там, общаться только с этими людьми или принять только такую позицию я не позволю», — цитирует представителя ЛДПР ТАСС.

Дегтярев призвал демонстрантам направить свои силы на помощь ветеранам, детям и одиноким людям на самоизоляции.