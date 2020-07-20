Сможет ли государство прижучить алиментщиков: мнение Олега Шеина

Сейчас долг неплательщиков перед детьми составляет 154 млрд рублей.

В Совете Федераций на днях решили: пора обсудить создание государственного фонда для выплаты алиментов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко велела профильным комитетам до 1 ноября проанализировать ситуацию и доложить, насколько это целесообразно. Если ответ будет положительным, то до конца года палата сможет принять решение.

Sobesednik.ru обсудил плюсы и минусы идеи с членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олегом Шеиным.

– Идея такого фонда не нова. Еще несколько лет назад, помню, наше издание писало о таком же предложении. А сейчас его преподносят как новость.

– В любом случае идея неплоха. 156 млрд долга – это же гигантская сумма! К слову, судебные приставы в последнее время и так принимали ряд мер, которые заставляли должников раскошелиться. Не выпускали их за границу – правильное решение, на мой взгляд. Вводили ограничение по владению водительскими удостоверениями – тоже абсолютно верно: ведь если человек может позволить себе заправить машину топливом, то он уж тем более сможет заплатить за еду и одежду для своего ребенка…

Потом была еще идея: если папа (согласитесь, все же чаще алименты платят отцы) исчез, и в течение года судебные приставы не могут его найти, то государство само регулярно выплачивает его ребенку алименты. Но параллельно ищет скрывающегося родителя и потом выставляет ему счет по полной.

– Последнее похоже на нынешнюю идею создания алиментного фонда…

– Да. Но эта идея не заработала. Потому что, как правило, люди не скрываются, а просто указывают, что у них нет никакого имущества. И не платят.

На мой взгляд, идея с фондом правильная, но необходимо продумать детали. Ведь проблема не в том, чтобы заложить эти траты в бюджет: в нынешней ситуации, думаю, они бы и закладывались. Проблема в другом.

Если вы ставите условием, что год не можете найти второго родителя и лишь потом начинаете выплачивать средства его ребенку, то надо отдавать себе отчет: таких ситуаций крайне мало. Повторю: алиментщики сами обычно не скрываются. Как правило, они скрывают свои доходы и имущество.

– Но выявить это станет уже головной болью приставов. А так же придумать, как от таких должников получить деньги, чтобы вернуть их уже государству. Возможно, ради этого в законе заодно пропишут возможность более строго относиться к таким нарушителям. Но почему речь идет только о детях, как вы думаете? Ведь очень много людей, пострадавших от мошенников, у кого есть решение суда и кому приставы так же не могут вернуть средства – в их случаях должники действуют ровно по той же схеме, что и алиментщики.

– Не скажите. Алименты – совершенно отдельная тема. Видите ли, она несет в себе не только элемент справедливости, но и один из нюансов решения долгосрочной задачи – выживания страны.

Тема алиментов рассматривается еще и через призму демографической ситуации. Надо понимать, что при том уровне рождаемости, на который сегодня скатилась Россия (а он ниже, чем европейский), у страны нет будущего. У нас сегодня коэффициент рождаемости 1,5.

Более того, очевидно, что в этом году этот показатель скатится еще ниже. Поэтому надо принимать любые меры, чтобы люди не боялись остаться с ребенком на руках и без дополнительной помощи в виде алиментов от второго родителя. Тем более, что у нас сегодня разваливается каждый второй брак. Об этом надо помнить.