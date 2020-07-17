Юрий Вяземский о скандале с ЕГЭ по химии: Можно отменить итоги, но тогда всё рухнет

Родители российских школьников требуют пересмотреть результаты единого госэкзамена по химии из-за тяжелых заданий.

В интернете появилось сразу несколько петиций. Автор одной из них, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов-химиков, и обращается к министру просвещения Сергею Кравцову: «Зачем надо было настолько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. – Прим. Sobesednik.ru), если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!»

А в Красноярске учительница химии Ольга Юмашева решила провести эксперимент и сдала ЕГЭ вместе с учениками. Она ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. «Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть - очень подковыристая, много подводных камней», – поделилась она в социальных сетях.

Юрий Вяземский

– Конечно, можно отменить результаты ЕГЭ, но тогда всё рухнет, – делится своим мнением с Sobesednik.ru профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, ведущий телепрограммы «Умницы и умники» («Первый канал») Юрий Вяземский. – Сейчас очень сложная ситуация в стране, ненормальная жизнь в этом карантине, люди, как могут, пытаются вытащить всё на нормальную платформу. Недовольных людей всегда бывает много. Наверное, эти задания должны оценивать профессиональные эксперты.

– Юрий Павлович, но если такая сложная ситуация в связи с удалённым обучением, может, надо было бы облегчить задания?

– Теоретически, наверное, да.

Но могу привести пример нашей программы «Умницы и умники»: когда кто-то слабо выступает и проигрывает, то родители ребят начинают обвинять нас в слишком сложных вопросах. Так что эта общая тенденция недовольных была, есть и будет.

С другой стороны, сейчас я готовлюсь к съёмкам новых выпусков нашей передачи, уже 29-й сезон, и внутренне говорю себе: «Юра, вопросы должны быть проще!» Потому что отборы ребят были в сложнейших условиях на удалёнке, детям сейчас тоже очень тяжело, и это неплохо бы учитывать. Но в институты всё равно принимают по результатам ЕГЭ. И непонятно, кого мы сейчас возьмём!

– Столько об этом спорят. Может, пора уже отменить этот злосчастный ЕГЭ?

– Вот сейчас, во время переправы, не надо ничего отменять.

Лодка, конечно, очень плохая, примитивная, похожа на баржу с бурлаками. Я бы с удовольствием загнал бы её в док какой-нибудь.

Но не сейчас, потому, что сегодня это единственное транспортное средство, на котором люди переправляются. Не надо сейчас топить баржу. А то будет, как во времена Гражданской войны.