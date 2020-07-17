ЕГЭ по химии требуют отменить из-за неожиданно сложных вопросов

На Change.org появилась серия петиций с требованием отменить результаты ЕГЭ по химии, хотя самих результатов пока нет. По словам учителей, родителей и выпускников, задания в итоговом варианте не соответствовали шаблонам в предварительных вариантах (обычно по форме они совпадают), причем отдельные вопросы вызывала их сложность.

«Начиная с самых первых, задания были нового образца, ранее не встречавшегося ни в одном демонстрационном варианте ЕГЭ/варианте досрочного ЕГЭ. Многие дети говорят, что видели подобные задания впервые», — пишет автор одной из петиций Татьяна Якушина.

«Господа составители заданий по ЕГЭ, вы хоть в курсе, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков? … Зачем надо было на столько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» — возмущается Сергей Арутюнян, представившийся инженером-химиком-технологом, автором 28 статей по биохимии, экологии, охране природы. «После экзамена люди рыдали, я такого никогда не видела, а тот жуткий момент когда понимаешь, что не ты завалила егэ, а Минобр завалило всех нас», — соглашается с ним один из подписантов.

«Работы Статграда 2019-2020 года, которые приходили в школы, также были другого формата и легче. На сегодняшнем экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники!» — пишет в другой петиции Ольга Остроумова из Москвы.

Накануне учительница химии Ольга Юмашева рассказала о своей официальной попытке сдать ЕГЭ вместе с выпускниками. У неё задания затруднений не вызвали, однако педагог отмечала, что некоторые задания «вообще впервые видела»: «Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно!», — передает её слова «Красноярск онлайн». При этом Юмашева отметила, что за пределы школьной программы задания не выходили.

Среди адресатов петиций указаны многие: от президента и мэра Москвы до главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Отметим, что надзорные функции при проведении ЕГЭ выполняет Рособрнадзор, который господин Кравцов возглавлял с 2013 по начало 2020 года. Вот уже полгода у ведомства нет постоянного главы, а врио руководителя службы является Анзор Музаев.