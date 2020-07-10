В Госдуме предложили ограничить изъятие детей из семьи во внесудебном порядке

Детей предложили изымать без решения суда «только когда налицо риск наступления смерти» в ближайшие несколько часов.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета по законодательству и сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павла Крашенинникова, инициатива направлена на обеспечение положений о защите семьи, которые включены в поправки в Основной закон, и «создание условий для достойного воспитания детей в семье».

«Предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов», – пояснил Крашенников.

В конце мая резонансный случай с изъятием детей произошел в поселке Тюльпанный Оренбургской области, где сотрудники полиции совместно с органами опеки силой отняли у матери четверых детей из-за угрозы обрушения крыши дома. Отмечалось, что детей забирали без судебных приставов.