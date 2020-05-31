В Оренбурге у родителей отняли детей из-за угрозы обрушения крыши дома

Прокуратура начала проверку по обстоятельствам изъятия детей из семьи с применением силы. Речь идет о случае в поселке Тюльпанном Оренбургской области, где сотрудники полиции совместно с органами опеки силой отняли у матери детей четверых детей. Ситуацию описали «Такие дела».

Видеозапись инцидента стала доступной в социальных сетях и вызвала широкий резонанс. У матери с отцом отняли четверых из пяти детей, сообщает региональный следственный комитет. Там же уточняют, что изъятие произошло по той причине, что в доме может рухнуть потолок, а дети сейчас находятся под присмотром социальных педагогов и медработников.

В пресс-службе регионального МВД настаивают, что детей изъяли для оказания медицинской помощи, а сила к родителям была применена из-за оказанного сопротивления. Как видно на видео, на женщину, которая пыталась удержать своих детей, в результате надели наручники.

Также в МВД поясняют, что ранее мать уже трижды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Региональный омбудсмен по правам ребенка Анжелика Линькова заверила, что ситуация находится под ее контролем. Известно, что ранее отец семейства неоднократно обращался к местным властям за помощью по причине аварийности жилья, которое было преобретено на средства материнского капитала.