1 405 родителей были осуждены в 2019 году за жестокое обращение с детьми

Университет прокуратуры представил сравнительные данные по числу преступлений, совершенных в отношении детей, пишет ТАСС.

В академии отмечают, что за период с 2015 года на треть снизилось число осужденных по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка с сопровождением жестокого обращения с оным. Так, если в 2015 году по этой статье было осуждено 1 975 родителей, то за прошедший год в судах разбиралось 1 405 таких дел с привлечением взрослых к ответственности.

Также снизились показатели по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. По двум соответствующим статьям Уголовного кодекса за минувший год привлечено 1 182 человека. В 2015 году этот показатель составлял 1 490 человек.

При этом Университет прокуратуры отмечает, что не все службы опеки прилагают должные усилия по выявлению неблагополучных семей. В Самарской области за минувший год прокурорам пришлось завести 18 уголовных дел в отношении служб опеки из-за необеспечении защиты несовершеннолетних от насилия в семье.