Сотрудники опеки в Вологде не признали вины в убийстве ребенка приемной матерью

В Вологде Следственный комитет закончил рассмотрение дела двух сотрудников управления опеки местной администрации. Их обвинили в халатности и подлоге. Об этом пишет «Север.Реалии».

По версии следствия, три года назад опека в лице двух сотрудниц передала на воспитание местной жительнице Юлии Блохиной мальчика Степана Кукина. При этом служба не наблюдала должным образом за соблюдением прав ребенка в новых условиях. Блохина избивала мальчика, что в итоге привело к смерти несовершеннолетнего.

Сама Блохина осуждена на 18 лет колонии общего режима, а ее мужа осудили на 4 года. Также с женщины взыскали 100 тысяч рублей в пользу брата погибшего мальчика. Супруги пытались обжаловать приговор, но суд не встал на их сторону.

Сотрудники опеки своей вины не признают и намерены оспорить приговор.