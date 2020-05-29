ВОЗ: Подростки в мире стали чаще считать себя полными и отказываться от завтрака

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о здоровье подростков. Анализ проводился в сравнении с данными 2014 года по собранным показателям 2018 года.

По прежнему почти половина (48%) подростков не включают в свой рацион овощи и фрукты, 16% по-прежнему ежедневно пьют сладкие газированные напитки и только две трети из несовершеннолетних чистят зубы дважды в день.

Эксперты отмечают, что существенно снизился процент подростков в возрасте от 11 до 15 лет, которые завтракают по утрам. Особенно выражены эти показатели среди девочек. Если в 2014 году завтракали по утрам 64% девочек из этой категории, то теперь этот показатель снизился до 48%. Среди мальчиков он упал с 67% до 56%. Отмечается, что, чем беднее семья, тем выше вероятность, что ребенок не завтракает по утрам.

Также за прошедшие шесть лет снизился уровень физической активности подростков. Только 19% из них выполняют рекомендации по ежедневной часовой физической активности. Девочки в этом случае тоже уступают мальчикам.

При этом каждый четвертый подросток считает себя слишком полным (этот показатель тоже более выражен у девочек). Наиболее выражено негативное отношение к своему телу в Польше, Шотландии, Уэлсе и Германии. Россия в этом списке на 26 месте. В РФ 33% девочек и 23% мальчиков недовольны своим телом. Каждый двенадцатый подросток в мире имеет вес ниже нормы.

Каждый четвертый подросток в мире сообщал о еженедельных проблемах с засыпанием или чувством раздражения. Во всех возрастных и гендерных группах дети чаще стали жаловаться на здоровье. Эксперты ВОЗ отмечают, что во многих странах мира психическому благополучию подростков не уделяют должного внимания, а проблемы такого характера считают частью взросления.

Оставляет желать лучшего и сексуальное здоровье подростковой популяции. Так, четверть 15-летних подростков, имевших сексуальный опыт, не использовали презерватив или иную контрацепцию во время последнего полового акта. При этом половую жизнь в этом возрасте начинают уже каждый четвертый мальчик и каждая седьмая девочка.

В России 7% девочек и 9% мальчиков в возрасте 15 лет хотя бы два раза уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшие показатели в этом антирейтинге у Дании, где хотя бы дважды напивались до 15 лет 37% девочек и 47% мальчиков.

15% мальчиков и 5% девочек сообщали, что дрались за последний год не менее трех раз. И только в Исландии не было обнаружено гендерного разрыва в этих показателях. 48% мальчиков и 39% девочек во всем мире сообщали о травмах, которые требовали медицинского вмешательства.

Подростки чаще сообщают, что им легче общаться и доверять свои беспокойства матерям, но не отцам. Матерям доверяют 87% мальчиков и 84% девочек. Отцам – 79% мальчиков и 66% девочек.

Также по сравнению с 2014 годом школьники чаще стали считать школьную нагрузку слишком большой. Почти треть подростков недовольны средним образованием в своем регионе.