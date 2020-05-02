Почти 3,5 миллиона подростков в России вовлечены в кибернасилие

По данным системы мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум», 3 494 500 российских подростков подвергаются кибербуллингу (агрессивным нападкам в сети). Об этих данным сообщает программа для школ «Травли Net».

Специалисты пишут, что в половине случаев в «цифровой» травле принимают участие одноклассники жертвы. По данным компании Ipsos, кибербуллингу был подвержен каждый пятый ребенок в мире. В Тайване в число пострадавших входят 74,6% школьников. Четверть обидчиков при этом считают, что они не делали ничего предосудительного.

Российская ассоциация электронных коммуникаций отмечает, что чаще всего свидетелями травли в сети становятся подростки 14-17 лет, их доля в общем числе — 46%. Кроме того, половина опрошенных становились жерствами сексуального совращения в сети.

По данным ВОЗ, ситуация в России отличается от всего мира тем, что здесь от кибербуллинга чаще страдают мальчики, а не девочки. Глуму чаще подвергаются люди из семей с низким доходом.

Чаще всего инциденты происходят в соцсети «ВКонтакте», реже — на YouTube и в онлайн-играх. Причиной для травли могут стать особенности хобби, принадлежности к той или иной субкультуре, сексуальная ориентация, успеваемость и другое.

Президент благотворительной организации помощи детям «Журавлик» Ольга Журавская отмечает, что в странах Европы и Америки термин кибербуллинг является правовым и правоохранители ведут разбирательства по этим кейсам. У них есть возможность собрать смартфоны учеников и следить за школьным wi-fi, чтобы расследовать подобные преступления.