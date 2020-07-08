Член Общественной палаты предложила перенести День России на 1 июля

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля.

Соответствующее обращение она направила Владимиру Путину, передает RT.

Волынец отметила, что 12 июня у многих ассоциируется с развалом СССР, а не с приобретением независимости страны. По мнению члена ОП, дату следует перенести на 1 июля и сделать его выходным «в связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции».

Изменения в Основной закон, которые поддержала подавляющая часть участников голосования, вступили в силу 4 июля. По данным ЦИК, итоговая явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 67,97%.