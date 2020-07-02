ЦИК: 78% россиян проголосовали за поправки к Конституции

После обработки 98,01% протоколов Центральная избирательная комиссия констатировала, что 78,05% россиян положительно проголосовали за предлагаемые поправки к Конституции, передает «Интерфакс».

Число голосов против составило 21,14%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на голосование по всей России составила 64,99%.

Известно, что в Ненецком автономном округе против поправок проголосовали 53,98% жителей. Ранее сообщалось, что, согласно предварительным результатам, в Коми граждане проголосовали против поправок, но позже результаты резко изменились: за поправки там проголосовали 67,42% жителей, передает РБК.