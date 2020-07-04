Журналисты попросили СК наказать силовиков, мешавших работать в Норильске

Спецкор «Новой газеты» обратилась в СК с заявлением на полицейских, которые препятствовали освещению ЧП в Норильске.

Как указываетя на сайте издания, местные сотрудники правоохранительных органов неоднократно мешали специальному корреспонденту Елене Костюченко и редактору фотослужбы «Новой» Юрию Козыреву выполнять работу, а именно освещать ситуацию с разливом 20 тысячи тонн солярки на ТЭЦ-3. «Нас дважды задерживали и трижды составили протоколы, преследовали на вертолете в тундре, украли горючее, запугивали и мешали брать интервью у местных жителей», – отмечается в заявлении Костюченко. Также силовики не дали вывезти из Норильска пробы воды и почвы, которые журналисты и активисты Greenpeace отобрали в озере Пясино и реке Пясина, говорится в сообщении.

Уточняется, что заявление направлено на имя главы СКР Александра Бастрыкина. «Сотрудники правоохранительных органов препятствовали законной профессиональной деятельности журналистов, что влечет за собой уголовную ответственность», –подчеркивается в материале.