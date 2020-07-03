"Открытые медиа": Поддержка Путина на ядерных объектах за 2 года снизилась на 26%

Если сравнивать голоса, отданные за Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году и итоги плебисцита на закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены системные объекты «Росатома», ВМФ, ракетных войск и других организаций, работающих с атомными технологиями или оружием, число людей, поддержавших там президента, уменьшилась на 26,6%.

Как следует из исследования «Открытых медиа», из всех 38 ЗАТО в 2020 году 12 стали лидерами «протестного голосования». Всего один ЗАТО в подмосковном Краснознаменске поддержал поправки с показателем выше 75%, хотя на президентских выборах этот порог превысили в 13 образованиях.

На отдельных объектах разница в поддержке президента и его поправок за два года составила почти 30%: в ЗАТО Озерска в 2018 году за Путина проголосовали 80,62%, а в 2020 — 51,23%, в Свободном Свердловской области показатель изменился с 76,2% до 52,74%, в ЗАТО Александровск в Мурманской области — с 78,36% до 55,59%.

Причем ниже на плебисците оказалась даже суммарная явка. Если в 2018 году на выборах на 38 ЗАТО количественно поддержали главу государства 453 656 россиян, то этим летом — лишь 332 418, то есть на 26,6% меньше.